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الخارجية الروسية: لافروف يبحث أوضاع الشرق الأوسط مع السفراء العرب الاثنين المقبل

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:31 م
الخارجية الروسية: لافروف يبحث أوضاع الشرق الأوسط مع السفراء العرب الاثنين المقبل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ.ش.أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف سيعقد مباحثات بشأن الأوضاع السياسية الراهنة فى الشرق الأوسط مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية لدى موسكو الاثنين المقبل.

وأضافت زاخاروفا - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس، : "أن الجانبين الروسى والعربى سيتبادلان وجهات النظر الموضوعية بشأن مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها الأزمات القائمة فى (سوريا - ليبيا - اليمن)، إلى جانب محاولة إعادة الأمور إلى طبيعتها في منطقة الخليج العربى".

وأشارت إلى أنه من المُقرر أيضًا أن يتم مناقشة آفاق تطوير علاقات التعاون الروسي مع الدول العربية على المستوي الثنائى ومتعدد الأطراف.


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