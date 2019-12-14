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رئيس وزراء فرنسا لعمال السكك الحديد: الفرنسيون لن يقبلوا حرمانهم من عطلة عيد الميلاد

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:56 م
رئيس وزراء فرنسا لعمال السكك الحديد: الفرنسيون لن يقبلوا حرمانهم من عطلة عيد الميلاد ادوارد فيليب
كتب: أحمد علوى

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قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب اليوم السبت أن الفرنسيين لن يقبلوا حرمانهم من عطلة عيد الميلاد من قبل حركة عمالية تعارض إصلاح نظام التقاعد.

وحذر الوزير الفرنسى، عمال السكك الحديد المضربين والمعارضين لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية قائلا " لابد من أن يتحمل كل منهم مسئوليته فى عمله"، وأضاف، أن الفرنسيين قد لا "يقبلون" بأن "يحرموا" من عطلة عيد الميلاد.

وتابع فيليب لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، "بعد عشرة ايام من الإضرابات والاحتجاجات، أرى أن الجميع قلقون بشأن قدوم عيد الميلاد، فعيد الميلاد هو وقت مهم، ويجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية".

ويذكر ان دعا رئيس الهيئة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية ، جان بول فاراندو ، كان قد دعا امس الجمعة عمال السكك الحديدية المضربين والمنظمات النقابية التمثيلية إلى " أخذ قسط من الراحة " خلال العطلات.

 


فرنسا

رئيس الوزراء الفرنسى

المعاشات التقاعدية فى فرنسا

سكك حديد فرنسا

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