مسئولى سكك حديد فرنسا: أكثر من نصف المسافرين يمكنهم السفر فى أعياد الميلاد

كتب: أحمد علوى

وعدت راشيل بيكارد ، المدير العام والمسئولة عن شئون المسافرين فى هيئة السكك الحديد الفرنسية في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية، بخصوص مسألة الإضراب وقدوم مناسبة عيد الميلاد، انها سوف تضمن لأكثر من نصف المسافرين ستتم رحلاتهم.

وقالت: "سيغادر أكثر من نصف المسافرين"، ونحن نعمل حاليا ونأخذ فى الإعتبار أمر هام ونضعه هدفا لنا وهو أن يتمكن أكبر عدد ممكن من الفرنسيين من الذهاب في إجازته والانضمام إلى أسرهم للاحتفال بعيد الميلاد".

كما دعا مسئول اخر فى الهيئة الفرنسية لسكك الحديد، وهو جان بيير فاراندو، اليوم الجمعة ، عمال السكك الحديدية المضربين بسبب إصلاح نظام المعاشات التقاعدية إلى "أخذ قسط من الراحة" خلال العطلات، حتى يتمكن المواطنون من التوجه إلى أهاليهم وأسرهم وأن حرمان المواطنين من رحلاتهم لن يكون ضغط على الحكومة.

وأضاف فاراندو، "موسم العطلات هو وقت مهم للعائلات لجمع شملهم، ويوم الجمعة المقبل (بداية عطلة عيد الميلاد)، سيرغب عدد كبير من مواطنينا في السفر إلى والديهم وأطفالهم وأصدقائهم، مثل كل عام ، سيكون هناك الملايين منهم الذين يريدون ركوب القطار للسفر ".