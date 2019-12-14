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حماية المستهلك ببنى سويف تضبط ملح طعام فاسد وتحرر 32 محضرا

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:50 ص
حماية المستهلك ببنى سويف تضبط ملح طعام فاسد وتحرر 32 محضرا اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك
بني سويف - أيمن لطفي

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حررت حملة مشتركة من فرع حماية المستهلك ببني سويف وعدد من الجهات المعنية 32 محضرا ، لمنشآت بمدينتي بني سويف واهناسيا، خالفت القانون، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هانى محافط بنى سويف، واللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك. 

وترأس الحملة  المحاسب أحمد دهشان مدير فرع حماية  المستهلك بالمحافظة ، بالاشتراك مع مسؤولي الطب البيطرى ومديريات التموين والطب البيطري، والصحة، وإدارات الرقابةو التجارة الداخليةبالتموين، وفي مدينة بني سويف تم تحرير 11 محضر  تشمل 4 محاضر لحوم منتهية الصلاحيه وغير صالحة للاستخدام الادمى ومحضرين عدم حمل شهاده صحيه، ومحضر مصنعات لحوم بدون بيانات، و4 محاضر اصدار فواتير غير مطابقه للقانون ووجود شبهه تضليل وخداع للمستهلكين، أما في مدينة الواسطى فأسفرت الحملة  عن ضبط 2 طن   ملح غير صالح للاستهلاك الادمي، ومنظف سائل مجهول المصدر، علاوة على تحرير 21محضرا عبارة عن " 10جنح عدم حمل شهادة صحية، 8 عدم الإعلان عن الأسعار، أوكازيون بدون ترخيص". 

 

 
 

بني سويف

حمايه المستهلك

ملح طعام فاسد

محافظ بني سويف

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