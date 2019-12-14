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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالوراق

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:22 م
حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالوراق هيروين - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بحيازة 4 كيلو، و150 جراما من مخدر الأفيون بالوراق، بقصد الاتجار فيها 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، تورط عاطل مقيم بأسوان، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الأفيون بالوراق.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 كيلو، و150 جراما من مخدر الأفيون، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.


مخدرات

أفيون

هيروين

تجارة المخدرات

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