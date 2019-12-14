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تنفيذ 555 حكما قضائيا وضبط 16 تشكيلاً عصابياً و248 ألف مخالفة مرورية

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:00 م
تنفيذ 555 حكما قضائيا وضبط 16 تشكيلاً عصابياً و248 ألف مخالفة مرورية قوات الشرطة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، من تنفيذ 555984 حكما قضائيا خلال الأسبوع الماضى، وشملت الأحكام 2314 حكم جناية، و190063 حكم حبس، 285914 غرامة، و77693 مخالفة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة خلال اسبوع، من ضبط 16 تشكيلًا عصابيًا ضموا 47 متهمًا، ارتكبوا 72حادث سرقة، وضبط 207 قضايا أحداث، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 64 حادث منها قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 92 متهمًا.

واستطاعت الإدارة العامة للمرور من ضبط 248528 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 39615 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 310 قيادة تحت تأثير مخدر، 5000 موقف عشوائى.


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المرور

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