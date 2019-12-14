جونسون لناخبى حزب العمال المعارض السابقين: "سأكون عند حسن ظنكم"

لندن (رويترز)

زار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم السبت، معاقل حزب العمال المعارض السابقة فى شمال انجلترا، وتعهد بأن يكون عند حسن ظن الناخبين الذين ساعدوه فى تحقيق نصر مذهل لحزب المحافظين الحاكم الذى يتزعمه فى الانتخابات.

وحقق جونسون أكبر انتصار لحزب المحافظين منذ فوز مارجريت ثاتشر الساحق عام 1987 وسحق منافسه جيريمى كوربين زعيم حزب العمال الاشتراكى المعارض بالحصول على 365 مقعدا بغالبية 80 مقعدا. وحصل حزب العمال على 203 مقاعد.

وشهدت الانتخابات انهيار "الحائط الأحمر" لحزب العمال المتمثل فى مقاعد مضمونة فى مناطق الطبقة العاملة فى شمال ووسط انجلترا وهى المناطق التى صوت معظم ناخبيها فى استفتاء عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون من أبرز وجوه الحملة الداعية لمغادرة الاتحاد فى استفتاء 2016 وخاض الانتخابات تحت شعار "انجزوا البريكست".

وقال جونسون لمؤيديه فى سيجفيلد وهى دائرة لها أهمية رمزية إذ أن مقعدها شغله رئيس الوزراء السابق تونى بلير أنجح زعيم لحزب العمال "أعرف أن الناس يمكن أن يكونوا كسروا العادات الانتخابية لأجيال من أجل أن يصوتوا لنا".

وأضاف "أريد أن يعرف أهل شمال الشرق أننا فى حزب المحافظين وأنا سنكون عند حسن ظنكم"، وعلى نطاق واسع يعتبر الخروج من الاتحاد الأوروبى العامل الحاسم فى الانتخابات التى وعد جونسون فيها بخروج بريطانيا من التكتل فى 31 يناير كانون الثانى عام 2020 وهو ما جعله يكسب الكثير من أصوات حزب العمال.