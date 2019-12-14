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جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:37 ص
جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم معرض جهاز المشروعات بمنتدى شباب العالم
كتب إسلام سعيد

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على هامش فعاليات منتدى شباب العالم الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ، يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرضا لمنتجات أصحاب المشروعات التراثية واليدوية طوال فترة المؤتمر من 14 إلى 17 ديسمبر 2019

وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن إقامة المعرض تأتى فى إطار الاهتمام بالصناعات التراثية واليدوية لما لهذه المشروعات من أهمية ثقافية واقتصادية تتمثل فى الحفاظ على الهوية المصرية وتراثها الفنى العريق بالإضافة إلى انها من اكثر المنتجات المصرية طلبا فى الأسواق العربية والأجنبية ، وأشارت إلى أن الجهاز يساهم من خلال تمويله لتلك النوعية من المشروعات على تطويرها ودعمها ماليا وفنيا وتسويقيا حتى يتم ترويجها بالشكل المناسب فى مختلف بلاد العالم بجانب أهميتها الاقتصادية فى توفير فرص عمل للشباب والفتيات فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت فى بيان اليوم، أن الهدف من إقامة هذا المعرض ليس فقط الترويج الثقافى والتجارى لهذه المنتجات المصرية العريقة بل نقدم من خلاله صورة واقعية لنجاح شباب المشروعات الصغيرة فى اقتحام مجالات العمل الحر والتشغيل الذاتى ليكونوا حافزا للشباب المشارك فى المؤتمر ويشجعوهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة فى مختلف المجالات وأيضا تعريف المشاركين فى المؤتمر بأنشطة الجهاز المختلفة التى تشمل تقديم الدعم الفنى والتمويلى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهتم المعرض بإبراز المنتجات التى تعبر عن التراث المصرى عامة ومنتجات سيناء بصفة خاصة. ويضم العديد من المنتجات التراثية والفنية ومنها (سجاد وكليم يدوى –مفروشات – مشغولات نحاسية وفوانيس – جلود - مشغولات زجاجية – اكسسوار حريمى وفضة – حجازة – خزف ومنتجات سيناء)

على هامش فعاليات منتدى شباب العالم الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ، يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرضا لمنتجات أصحاب المشروعات التراثية واليدوية طوال فترة المؤتمر من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن إقامة المعرض تأتى فى إطار الاهتمام بالصناعات التراثية واليدوية لما لهذه المشروعات من أهمية ثقافية واقتصادية تتمثل فى الحفاظ على الهوية المصرية وتراثها الفنى العريق بالإضافة إلى انها من اكثر المنتجات المصرية طلبا فى الأسواق العربية والأجنبية ، وأشارت إلى أن الجهاز يساهم من خلال تمويله لتلك النوعية من المشروعات على تطويرها ودعمها ماليا وفنيا وتسويقيا حتى يتم ترويجها بالشكل المناسب فى مختلف بلاد العالم بجانب أهميتها الاقتصادية فى توفير فرص عمل للشباب والفتيات فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت فى بيان اليوم، أن الهدف من إقامة هذا المعرض ليس فقط الترويج الثقافى والتجارى لهذه المنتجات المصرية العريقة بل نقدم من خلاله صورة واقعية لنجاح شباب المشروعات الصغيرة فى اقتحام مجالات العمل الحر والتشغيل الذاتى ليكونوا حافزا للشباب المشارك فى المؤتمر ويشجعوهم على ريادة الاعمال وإقامة مشروعات صغيرة فى مختلف المجالات وأيضا تعريف المشاركين فى المؤتمر بأنشطة الجهاز المختلفة التى تشمل تقديم الدعم الفنى والتمويلى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهتم المعرض بإبراز المنتجات التى تعبر عن التراث المصرى عامة ومنتجات سيناء بصفة خاصة. ويضم العديد من المنتجات التراثية والفنية ومنها (سجاد وكليم يدوى –مفروشات – مشغولات نحاسية وفوانيس – جلود - مشغولات زجاجية – اكسسوار حريمى وفضة – حجازة – خزف ومنتجات سيناء).

تراثنا
تراثنا

 

جانب من معروضات تراثنا
جانب من معروضات تراثنا

 

معرض جهاز المشروعات بمنتدى شباب العالم
معرض جهاز المشروعات بمنتدى شباب العالم

 

معروضات تراثنا بمنتدى شباب العالم
معروضات تراثنا بمنتدى شباب العالم

 

معروضات تراثية بمنتدى شباب العالم
معروضات تراثية بمنتدى شباب العالم

 


منتدى شباب العالم

منتدى الشباب

الحرف التراثية

جهاز المشروعات

اليوم السابع بلس

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