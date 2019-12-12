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280 ألف وظيفة وفرها جهاز تنمية المشروعات فى 10أشهر بضخ 4.5 مليار جنيه

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:00 ص
280 ألف وظيفة وفرها جهاز تنمية المشروعات فى 10أشهر بضخ 4.5 مليار جنيه الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة
كتب إسلام سعيد

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كشفت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهازتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تمويلات الجهاز وفرت 280 ألف فرصة عمل خلال أول 10 أشهر فى 2019 عبر ضخ 4.5 مليار جنيه.

وقالت فى تصريحات خاصة،  إن جهاز المشروعات الصغيرة يحاول الوصول لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أكبر توسع واستفادة للشباب من القروض الميسرة، بهدف توفير تمويلات ودعم فنى وخدمات غير مالية للمستثمرين الصغار والسيدات وخريجى المدارس الفنية والجامعات، سواء من خلال عمل الجهاز مع أكثر من 18 بنكا من البنوك التى تمتلك فروع فى كافة المحافظات، وكذلك شركات التأجير التمويلى لشراء المعدات والآلات وشركات التخصيم، إضافة إلى أكثر من 450 جمعية أهلية للوصول إلى الفئات الفقيرة، وأخيرا توقيع برتوكول بين جهاز المشروعات وهيئة البريد.

 

 


جهاز المشروعات الصغيرة

تمويل المشاريع الصغيرة

قروض المشاريع الصغيرة

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