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جامعة القاهرة ترسل وفد طلابى لمسرح محمد صبحى..والخشت: الفن يحرر الوجدان

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:31 م
جامعة القاهرة ترسل وفد طلابى لمسرح محمد صبحى..والخشت: الفن يحرر الوجدان طلاب جامعة القاهرة بمسرح محمد صبحى
كتب محمد صبحى

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نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، صورًا لطلاب جامعة القاهرة أثناء حضورهم حفلات مسرحية الفنان محمد صبحى "خيبتنا فى لمتنا"، التى تعرض على مسرح محمد صبحى بمدينة سما سنبل.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان للجامعة، إن الفن له الدور الأكبر فى تحرير الوجدان وإعادة بناء ملكة التذوق الجمالي، لافتًا إلى أن طلاب جامعة القاهرة شاركوا فى حضور عددًا من العروض المسرحية خارج الجامعة، منها عروض 3 مسرحيات على مسرح محمد صبحي، و 2 على مسرح البالون، وعرضًا مسرحيًا على المسرح القومي، مضيفًا أن طلاب الجامعة حضروا 30 عرضًا سينمائيًا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تهتم بالعروض المسرحية، والتعاون مع مسارح الدولة فى تقديم عروض فنية هادفة، لأن المسرح يثقل القيم والأخلاق وله دور فعال ومؤثر على الارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، لما له من تأثيرات فنية وحضارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤمن بأهمية الفن ودوره فى تطوير العقل وبناء الوجدان، وتحرص على نشر الفنون بين الطلاب ومشاركتهم فيها من خلال الأنشطة والمسابقات الفنية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نظمت فعاليات مسابقة العروض المسرحية القصيرة التى يقدمها الطلاب على مستوى كليات الجامعة، وضمت 21 عرضًا مسرحيًا قصيرًا، تم تقديم 10 منها ويتم استكمالها خلال شهر ديسمبر الجاري، للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى. كما تنظم الجامعة مسابقة للعروض المسرحية الطويلة خلال الفصل الدراسى الثاني، من خلال عرض 21 مسرحية من مختلف الكليات، مشيرًا إلى أن هذه المسابقات تستهدف احتضان المواهب الشابة للطلاب بجميع الكليات.

وتابع الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تدعم بكل قوة الأنشطة الطلابية المختلفة والفنون الراقية التى لابد أن تقتحم عقول الشباب لتنمية قدراتهم وتغيير طريقة تفكيرهم ورفع درجة وعيهم لمواجهة الأفكار المتطرفة والمساهمة فى الارتقاء بوطنهم، مؤكدًا أن الفن الأصيل ركن من أركان الدولة الوطنية وصناعة الحضارة والدخول فى عصر جديد.

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جامعة القاهرة

محمد الخشت

محمد صبحى

التعليم العالى

مسرحية خيبتنا فى لمتنا

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