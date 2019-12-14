تلوث مياه الشرب فى الرديسية بأسوان.. والأهالى: ملوثة بالصرف الزراعى (صور)

أسوان – عبد الله صلاح

وادى الرديسية واحد من المناطق داخل محافظة أسوان، التى تعانى من ضعف مياه الشرب وعدم انتظام وصولها للسكان وتلوثها فى بعض المناطق الأخرى، ومن قرى هذا الوادى والذى يضم "الرديسية وزقلونة والرى بالرش وأم سلمة وعزبة العبابدة والبصالى ونمرة 5".

ورغم أن محافظة أسوان هى منبع النيل، إلا أن بعض المناطق فيها تعانى من مشاكل المياه رغم أنها تضم السد العالى وخزان أسوان.

وحول هذا الأمر، قال أهالى الرديسية بأسوان، إن وادى الرديسية بمركز إدفو، يعانى من مشكلة تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الزراعى بترعة وادى الرديسية، لافتين إلى أن سكان هذه القرى يعتمدون بشكل رئيسى على مصدر المياه فى هذه المناطق فضلاً عن ارتفاع نسبة الملوحة فى المياه.

وأضاف الأهالى، أن مياه الشرب رائحتها كريهة للغاية، ولا يستطيع أحد أن يشربها أو حتى يشمها، مضيفا أنهم غير قادرين على التحمل أكثر من ذلك، خاصة أن تكلفة نقل وشراء المياه عالية جدًا، نظراً لبعد القرية عن أقرب مكان به مياه شرب نظيفة، وكذلك لزيادة الأجرة بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح الأهالى، أن الترعة فى الماضى كانت نظيفة، ولكن منذ فترة اختلطت بها مياه الصرف الزراعي، فضلاً عن وجود بؤر قمامة وحيوانات نافقة تُلقى بترعة وادى الرديسية، مضيفين أن كل ذلك كان كافيًا لتحول مياه الشرب لمياه غير صالحة، حتى أن الماشية والدواجن ترفض شربها لرائحتها الكريهة، مناشداً المسئولين حل هذه المشكلة نظرًا لمعاناتهم الشديدة.

وأشاروا إلى أنه منذ فترة جرى رفع كفاءة مرشح مياه قرية الطوناب على نهر النيل، وتخصيص مواتير لرفع المياه لقراهم، ولكن توقف المشروع حيث لم يعد الاعتماد المالى كافيًا بعد طرح العملية، موضحاً بأن شركات المقاولات رفضت تنفيذ المشروع، ما يستلزم من الحكومة توفير دعم مالى إضافى، وطرح عملية مد خطوط مياه الشرب لقرى وادى الرديسية وقرية أم سلمة، مع وقف سحب مياه الشرب من ترعة وادى الرديسية.

ومن جانبه، أكد شوقى مصطفى، رئيس مدينة الرديسية، لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة المياه فى الرديسية يعانى بعض السكان فيها أيضاً من ضعف المياه نظراً لوجود بعض المنازل فى أماكن مرتفعة عن سطح الأرض، وخاطبنا شركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل هذه المشكلة، موضحاً أن المشكلة الرئيسية للمياه فى طريقها للحل، بعد استكمال خط مياه الشرب النقى.