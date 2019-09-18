"مياه أسوان": تجهيزات لدخول منظومة الصرف الصحى لقرى الحجز بادفو

أسوان - صلاح المسن

أفاد ياسر جمال نصار، مدير قطاع إدفو بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الصرف الصحى فى بعض قرى الحجز قبلى بمركز ادفو قارب على الإنتهاء، والذى يعد من أكبر مشاريع الصرف الصحى بمحافظة أسوان، وذلك برعاية المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، وبإشراف اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

جدير بالذكر أنه طالب عدد من أهالى قرى محافظة أسوان، بضرورة استكمال مشروعات الصرف الصحى، وتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة، حيث تهدد مياه صرف الخزانات منازل القرى، كما يؤدى ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى إلى ظهور مستنقعات من المياه الراكدة.

من جانبه، وصف محمود سعيد - من أهالى أسوان - بيارات أو خزانات الصرف الصحى بـ"القنابل الموقوتة" حيث يسقط فيها الأطفال، فضلا عن ما تسببه من ارتفاع منسوب المياه وتسربه داخل الأرض والشقوق وتكوين مستنقعات، مطالبا بدخول أنظمة صرف متكاملة بكافة القرى.

ويضيف حسين الشيخ من أهالى أسوان أن إقامة مشروع الصرف الصحى يقضى على انتشار الأوبئة والأمراض، مؤكداً أنه تم تقديم العديد من الطلبات والبلاغات للمسئولين بمحافظة أسوان وللمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.