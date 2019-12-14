مصر للطيران للخدمات الجويه تقدم خدماتها للشركة الكورية Asiana

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران للخدمات الجويه عن تقديم خدماتها للشركة الكوريه Asiana حيث اجتازت الشركة الوطنية تفتيشات واشتراطات الشركة الكورية، والتي تعد من أكثر الشركات التى تطبق شروط الجودة وسلامة الغذاء .

كما احتفلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بوصول أول رحلة لشركة Asiana إحدي كبري شركات الطيران الكورية وعضو تحالف ستار العالمي إلى مطار القاهره الدولي، وعلى متنها 300 راكب .

واستقبل فريق من التسويق بشركة الخدمات الأرضية والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية الركاب بمبني الركاب رقم 3، ووزع عليهم هدايا تذكارية احتفالا بوصول أول رحلة للشركة الكورية.



unnamed (3)



unnamed (4)



unnamed (5)



unnamed (6)