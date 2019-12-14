تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بكفر الشيخ

وسجلت أسعار الخضروات فى السوق كتالى : الطماطم سجلت من 4 إلى 5 جنيه للكيلو، بينما سجلت البطاطس من 6 إلى 7جنيهات، والبصل حسن نوعه من 5 إلى 8 جنيه للكيلو، والباذنجان انخفض إلى 2.50 جنيه، والفلفل الرومى ما بين 5 إلى 6 جنيه ، والكوسه ب 8 جنيه ، والجزر من 6 الى 7 جنية للكيلو.

كما سجل الموز ب مابين 6.5و 8 جنيهات ، والبرتقال ب 4 جنيهات ، واليوسفى ب 3.5 جنيه، والليمون ب 10 جنيهات، وربطة الجرجير والفجل والخضرة بجنيه لكل منهم، والبلح ب 5 جنيهات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم شن حملات لمراقبة الأسواق لتابعة التزام التجار والباعة بالأسعار المحددة من قبل مديرية التموين،مؤكداً على يتم تحرير محاضر للباعة الغير ملتزمين بالأسعار المحددة.