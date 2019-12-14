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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بكفر الشيخ

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:29 م
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بكفر الشيخ أسواق كفر الشيخ - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت أسعار الخضراوات، اليوم السبت، بأسواق مدينة كفر الشيخ انخفاضا ملحوظا، مما أدى إلى تزايد فى حركة البيع والشراء داخل الأسواق ومنها سوق ميت علوان ، وسوق القنطرة البيضاء وسوق سيدي طلحه.

 وسجلت أسعار الخضروات فى السوق كتالى : الطماطم سجلت من 4  إلى 5 جنيه للكيلو، بينما سجلت البطاطس من 6 إلى 7جنيهات، والبصل  حسن نوعه من 5 إلى 8 جنيه للكيلو، والباذنجان انخفض إلى 2.50 جنيه، والفلفل الرومى ما بين 5 إلى 6 جنيه ، والكوسه ب 8 جنيه ، والجزر من 6 الى 7 جنية للكيلو.

كما سجل الموز ب مابين 6.5و 8 جنيهات ، والبرتقال ب 4 جنيهات ، واليوسفى ب 3.5 جنيه، والليمون ب 10 جنيهات، وربطة الجرجير والفجل والخضرة بجنيه لكل منهم، والبلح ب 5 جنيهات.

 وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم شن حملات لمراقبة الأسواق لتابعة التزام التجار والباعة بالأسعار المحددة من قبل مديرية التموين،مؤكداً على يتم تحرير محاضر للباعة الغير ملتزمين بالأسعار المحددة.

 

 
 
 

 


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