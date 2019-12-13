تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بسوق الدهار فى الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، بسوق الخضراوات بالدهار بمدينة الغردقة انخفاضا ملحوظا، مما أدى إلى تزايد فى حركة البيع والشراء داخل السوق.

وسجلت أسعار الخضروات فى السوق كتالى : الطماطم سجلت من 3 إلى 4 جنية للكيلو، بينما سجلت البطاطس من 6 إلى 7جنيهات، وكان البصل قد سجل سعر من 5 إلى 8 جنيه للكيلو، والباذنجان انخفض الي 2.50 جنيه.

كما سجل الفلفل الرومى اليوم سعر ما بين 5 إلى 6 جنية، والليمون من 13 إلى 15 جنية، والكوسه 8 جنية، والجزر من 6 الى 7 جنية للكيلو.

من جانبه كان أكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على الألتزام بالأسعار المحددة من قبل مديرية التموين، مصدراً تعليماته إلى مديرية التموين بمراقبة الأسعار بالسوق للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار.







