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تعرف على أسباب ظهور آلاف الديدان على شواطئ كاليفورنيا

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:54 م
تعرف على أسباب ظهور آلاف الديدان على شواطئ كاليفورنيا ديدان كاليفورنيا
كتب خالد إبراهيم

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أدت عاصفة شتوية قوية، على كاليفورنيا، إلى ظهور الاف الديدان البحرية هذا الأسبوع على بعض شواطئ كاليفورنيا، بل أن هذه الديدان، المعروفة باسم ديدان "فات إنكيبر" كبيرة الحجم، شواطئ دريكس البعيد حوالى 80 كيلومتراً عن شمال سان فرانسيسكو.

الديدان يصل طولها إلى حوالي 25 سنتيمتراً تتواجد فى حفر الجحور على الشواطئ والمستنقعات وتستخدم الأنفاق للحصول على الغذاء، والمفارقة أنها تعد طعاما شهيا فى كوريا الجنوبية.

ديدان كاليفورنيا
ديدان كاليفورنيا

 

عالم الأحياء إيفان بار  قال فى مقال لموقع "باي نيتشر"، إن متحجرات لهذه الكائنات البحرية تشير إلى أنها تعود إلى 300 مليون سنة على الأقل، فهى فريسة لثعالب المياه والأسماك والنوارس والبشر".

 

ظهرت الديدان بسبب "العواصف" التي يمكنها أن تحاصر المنطقة الساحلية التى تغطيها المياه خلال المد وتظهر خلال الجزر، فتحطم الرواسب وتترك محتوياتها منثورة على الشاطئ».


ديدان

شواطئ كاليفورنيا

كاليفورنيا

سان فرانسيسكو

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