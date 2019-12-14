تطوير وتحديث أجهزة ومعدات الفحص الأمنى بميناء الإسكندرية

وأضاف شاهين فى بيان له، أن التطوير يشمل إجراء أعمال صيانة شاملة للأجهزة القديمة ، وشراء عدد 74 جهاز جديد ، حيث تتنوع إستخدامات هذه الأجهزة لتشمل 22 جهاز فحص يدوي ، وعدد 14 جهاز للكشف عن الحقائب اليدوية ، وعدد 2 جهاز للكشف عن حقائب السفر، وعدد 12 جهاز للكشف عن المعادن ، وعدد 14 جهاز للكشف عن المتفجرات والمخدرات ، وعدد 8 أجهزة للكشف عن الأشخاص ، وعدد 3 أجهزة لفحص السيارات الملاكي ، هذا بالإضافة الي الأجهزة الموجودة بالميناء .

وأوضح الربان شاهين ، أن تطوير وتحديث أجهزة ومعدات الفحص الأمني يأتي في إطار مُخطط الميناء لأعمال التطوير المختلفة للإرتقاء بمستوي الآداء والوصول بميناء الاسكندرية الي العالمية .

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، أن الربان طارق شاهين ترأس اليوم اللجنة الأمنية بالميناء لمناقشة تحديد أماكن وضع الأجهزة الجديدة طبقاً لرؤية الجهات المختصة ، وذلك في حضور اللواء عزت عبدالقادر مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الاسكندرية والمختصين ، والجهات المعنية الأخري .