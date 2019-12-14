تشريح جثة ربة منزل بعد اتهام زوجها بقتلها بمنيا القمح شرقية

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفبد بلاغا من " س ع" مقيم قرية ملامس، يتهم في، "هاني ج م ع" 35 سنة مهندس كهرباء بالتسبب في وفاة ابنته "لمياء" 29 سنة، لوجود خلافات زوجية بينهما، واتهم الأب زوج ابنته بالتسبب في وفاتها داخل منزل الزوجية، حيث كانت بينهما خلافات زوجية وقام بدفعها بقوة أرضا، مما تسبب في وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11106 إداري منيا القمح لسنة 2019.

وتوجهت قوة من مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وبرئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، للقرية لفحص الواقعة، وتم التحفظ علي الزوج، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.