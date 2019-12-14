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تشريح جثة ربة منزل بعد اتهام زوجها بقتلها بمنيا القمح شرقية

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:37 م
تشريح جثة ربة منزل بعد اتهام زوجها بقتلها بمنيا القمح شرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة منيا القمح برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تشريح جثة ربة منزل لبيان سبب الوفاة، بعدما اتهم والدها، زوجها بالتسبب في وفاتها إثر خلافات زوجية بينهما.

 
تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفبد بلاغا من " س ع" مقيم قرية ملامس، يتهم في، "هاني ج م ع" 35 سنة مهندس كهرباء بالتسبب في وفاة ابنته "لمياء" 29 سنة، لوجود خلافات زوجية بينهما، واتهم الأب زوج ابنته بالتسبب في وفاتها داخل منزل الزوجية، حيث كانت بينهما خلافات زوجية وقام بدفعها بقوة  أرضا، مما تسبب في وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11106 إداري منيا القمح لسنة 2019.
 
وتوجهت قوة من مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وبرئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب،  للقرية لفحص الواقعة، وتم التحفظ علي الزوج، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
 

 


الشرقية

منيا القمح

قرية ملامس

اخبار الجريمة

مهندس كهرباء

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