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تحرير 135محضر مخالفات فى حملة إشغالات مكبرة بالخانكة ورفع 30 طن قمامة

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:21 م
تحرير 135محضر مخالفات فى حملة إشغالات مكبرة بالخانكة ورفع 30 طن قمامة إزالة اشغالات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة برئاسة العميد خالد كشك ، رئيس مركز ومدينة الخانكة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة، تنفيذا لتوجيهات  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور العميد محمدجابر مدير شرطة المرافق، وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، والرائد حسام العشيري شرطة المرافق.
 
وأكد طلال ربيع ، نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، أنه تم إزالة بعض التعديات والأسوار والبروز وتندات بميدان المدينة حتي شارع المستشفي المركزي، حتي المحكمة وشارع الجمهورية من الإدارة الزراعية بالمدينة، وشارع السنترال وشارع الشؤون الاجتماعية وشارع المقر الإداري.
 
وأوضح، أنه تم إزالة بعض الأكشاك المخالفة بدون ترخيص وتم تحرير 35  محضر إشغال، و30 محضر إزالة فورية، و15 محضر وصلات كهربائية، و5 محضر كشك مخالف، و4 محضر غرز شاي، و5 محاضر إلقاء مخلفات، و20  محضر إزالة بائع متجول، و10 قرارات إدارية و15 إعلانات مخالفة، إلي جانب رفع 30 طن مخلفات قمامة، وتم عمل الإجراءات القانونية للمخالفين لعدم التعدي علي الطريق العام.
 
 
 
 
 

 


اخبار القليوبية

الخانكة

حملة إشغالات

رفع قمامة

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