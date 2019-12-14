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تجديد حبس عاطل لحيازته 30 ألف قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه بالإسكندرية

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:53 م
تجديد حبس عاطل لحيازته 30 ألف قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 30 ألف قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، سبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع وتم رصده والوقوف على نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إلقاء القبض عليه حال استقلاله سيارة فى كمين أعد له بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 30,000 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى –هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامه للسيارة فى النقل والترويج والهاتف فى الاتصال بعملائه، وتم تقدير قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 2.100.000 إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

 


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