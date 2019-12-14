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تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المواطنين وانتحال صفة شرطى بمدينة نصر

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:23 م
تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المواطنين وانتحال صفة شرطى بمدينة نصر محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة متعلقات الأجانب وانتحال صفة ضابط شرطة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بقيام وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بتفقد الحالة الأمنية بشارع عباس العقاد بدائرة القسم، شاهدوا (شخصان) بحوزة أحدهما جهاز لاسلكى وطبنجة أثناء تواجدهما بجوار إحدى السيارات، وقيامهما باستيقاف أخر، وباستبيان الأمر فر أحدهما هاربًا، وأمكن ضبط الثانى وتبين أنه (عاطل، سن 53، ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، سبق اتهامه فى 7 قضايا "نصب، سرقه بالإكراه، سرقة متنوعة")، وبصحبته المجنى عليه (بالمعاش، سن 58، ومقيم بدائرة القسم ويحمل جنسية إحدى الدول العربية).

عُثر بحوزة المتهم على السيارة ملكه، والمثبت عليها لوحات معدنية بها طمس بالأرقام والحروف، كارنية ورقى مغلف برتبة نقيب شرطة، يحوى صورة المتهم المضبوط" مزور " طبنجة صوت، طلقتان صوت، جهاز لاسلكى، حقيبة" بداخلها مجموعة من الصحف وبعض الأظرف تحوى أوراق الصحف، منشور صحفى يفيد ضبط عصابة يتزعمها محاسب بمصر الجديدة وبحوزتهم ( 250 ألف دولار أمريكى وتأشيرات سفر مزورة لدول أوروبية) جواز سفر، مبلغ مالى 1000 جنيه، هاتف محمول (مستولى عليهم من المجنى عليه).

بسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمكان الواقعة استوقفه المتهمان عقب إيهامه، بأنهما من رجال شرطة والاستيلاء منه على المبلغ المالى والهاتف المحمول وجواز السفر، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بالاشتراك والمتهم الهارب (جارى ضبطه) فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات الأجانب بأسلوب (انتحال صفة رجال شرطة) باستخدام المضبوطات حوزته وأقر بقيامه بالتلاعب وطمس اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة بقصد إخفاء معالمها وعدم التمكن من رصدها عبر كاميرات المراقبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مدينة نصر

قسم مدينة نصر

عاطل ينتحل صفة ضابط فى مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

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