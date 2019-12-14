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تجديد حبس سائق 15 يوما لقيامه بذبح شقيقه بالخانكة فى القليوبية

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:48 م
تجديد حبس سائق 15 يوما لقيامه بذبح شقيقه بالخانكة فى القليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل شقيقه بسبب مطالب المجنى عليه للأموال منه واقتراض مبلغ 800 جنيه ورفضه العمل والبحث عن وظيفة.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بورود بلاغ من الأهالى بوجود جثة أحد الأشخاص داخل شقته بعقار سكنى بناحية شارع الوحدة المحلية القلج دائرة المركز.

 

أخطر اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى وانتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز.. بالفحص تبين أن الشقة بالطابق الثالث من العقار مكونة من عدد 2 غرفة وصالة ومطبخ وحمام ووجود جثة محمد ع م 54 سنة بدون عمل والسابق اتهامه فى عدد 23 قضية " سرقة وسرقة بالإكراه ومخدرات ونصب ومشاجرة وتدابير أمنية وسلاح وهروب من المراقبة ونشل " والمسجل شقى خطر " مسجى على ظهرة بأرضية الصالة يرتدى كامل ملابسة عبارة عن تريننج ووجود متعلقاته الشخصية بجواره وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بعدد 2 جرح طعنى غائر بالرقبة من الجهة اليسرى واليمنى وسحجات بالوجه.

 

باستكمال الفحص وتكثيف التحريات تبين أن المجنى علية مقيم بالشقة المشار إليها "المملوكة لشقيقته رفقة شقيقة المدعو إسلام ع م 49 سنة سائق والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا".

 

وبتطوير مناقشته أقر بارتكابه الواقعة فجر أمس على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب قيام المجنى علية بطلب مبلغ مالى منه قدره 800 جنيه ورفضه منحة ذلك المبلغ لكونه يرفض العمل، تطورت لمشاجرة قام على أثرها بالتعدى علية بسلاح أبيض سكين محدثاً إصابته التى أودت بحياته وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد المصارف المجاورة لسكنه.

 

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 


الخانكة

القليوبية

مباحث القليوبية

جثة

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