تجديد حبس عامل قتل وأصاب شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالخانكة

القليوبية - نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، حبس عامل 15 يوما قتل شخصا وأصاب آخر خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب أولوية المرور بقرية سرياقوس فى الخانكة.

كان العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تلقى بلاغاً بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم، بين عائلتى "سالطوح" و"أبوزيد" فى سرياقوس، ووجود جثة ومصاب.

تم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى فانتقلت، قوة من مركز الخانكة، وتم السيطرة على أطراف المشاجرة، وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتى "سالطوح" و"أبوزيد" وأن سبب المشاجرة قيام اثنين من عائلة "سالطوح" بالسير بدراجة نارية فى الطريق، فأصطدما بدراجة نارية آخر ى يقودها شخص من عائلة "أبو زيد" فنشبت بينهم مشاجرة قام على إثرها كل طرف بالاستعانة بعائلته، ونشبت مشاجرة بالشوم فقام أحد أفراد عائلة "سالطوح" بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته فلقى "س. ع . أبو زيد" مصرعه، وأصيب آخر من نفس عائلته.

وتم السيطرة على الأطراف، وألقى القبض على المتهم "أحمد ر" 26 سنة عامل وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام، جددها اليوم قاضى المعارضات 15 يوما على ذمه التحقيقات.