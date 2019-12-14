تاجر مخدرات يغسل 10 ملايين جنيه فى شراء العقارات

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص قام بغسل حوالى 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، وقام بشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (10ملايين جنيه) تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.