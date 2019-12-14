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تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى حلوان لـ 18 يناير

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:46 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى حلوان لـ 18 يناير محكمة،ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى حلوان، لجلسة 18 يناير المقبل، كما أمرت المحكمة بالقبض على الشاهد محمود طلعت، شاهد الإثبات وعرضه على هيئة المحكمة بالجلسة المحددة.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ و شريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

 

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد محمود، محمد حسنى، محمد محمد"، تهمة سرقة السيارة رقم " ه ل ر 216"، والمملوكة "لأيمن محمد"، وتحت قيادة المجنى عليه "محمود طلعت"، بأن استوقفوه ليلاً طالبين منه توصيلهم إلى منطقة حلوان، وما أن وصلوا لمنطقة نائية حتى أشهروا فى وجه أسلحة نارية وبيضاء "فرد خرطوش"، مهددين إياه مما أدى لبث الرعب فى نفسه، وشل مقاومته واستطاعوا بتلك الطريقة الاستيلاء على المسروقات.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.


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سرقة بالاكراه

جنايات القاهرة

السجن المشدد

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