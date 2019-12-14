النيابة تطلب التقرير النفسى الخاص بعامل متهم بقتل زوجته فى بولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية حول حالة عامل متهم بقتل زوجته فى منطقة بولاق الدكرور، للوقوف حول حالته الصحية، ومدى مسؤوليته عن تصرفاته.

وخاطبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثمان الزوجة المجنى عليها، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها التى أودت بحياتها.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل لاتهامه ب قتل زوجته، وكشفت التحريات أنه يعانى من مرض نفسى ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد وصول ربة منزل إلى المستشفى مفارقة الحياة، نتيجة إصابتها بعدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، وأنه يعانى من مرض نفسى، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

بمواجهة المتهم اعترف أمام العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلى مفتش المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.