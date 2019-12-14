سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التقرير النفسى الخاص بعامل متهم بقتل زوجته فى بولاق الدكرور

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:34 م
النيابة تطلب التقرير النفسى الخاص بعامل متهم بقتل زوجته فى بولاق الدكرور كلبش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية حول حالة عامل متهم بقتل زوجته فى منطقة بولاق الدكرور، للوقوف حول حالته الصحية، ومدى مسؤوليته عن تصرفاته.

وخاطبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثمان الزوجة المجنى عليها، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها التى أودت بحياتها.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل لاتهامه ب قتل زوجته، وكشفت التحريات أنه يعانى من مرض نفسى ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد وصول ربة منزل إلى المستشفى مفارقة الحياة، نتيجة إصابتها بعدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، وأنه يعانى من مرض نفسى، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

بمواجهة المتهم اعترف أمام العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلى مفتش المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


بولاق الدكرور

قتل زوجته

تشريح جثة

مرض نفسى

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة