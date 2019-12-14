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اليوم.. النطق بالحكم فى محاكمة عمر البشير بتهمة الفساد

السبت، 14 ديسمبر 2019 09:28 ص
اليوم.. النطق بالحكم فى محاكمة عمر البشير بتهمة الفساد
كتب محمد عبد المجيد

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تشهد المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم فى قضية الفساد المرفوعة ضده.
 
و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، وكانت المحكمة فى العاصمة الخرطوم، استمعت للشهادات الختامية فى القضية يوم 16 نوفمبر الماضى، بما فى ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
 
وبدأت محاكمة البشير، فى 19 أغسطس الماضى، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخى بين المجلس العسكرى وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.
 
وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة فى الخرطوم، حيث كان يحتجز فى عهده آلاف السجناء السياسيين.
 

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