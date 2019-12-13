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إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمعصرة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:00 ص
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمعصرة مخدر الهيروين-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعصرة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة الاتجار فى الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ألقوا القبض على المتهمين أثناء بيعهما المواد المخدرة لعملائهما بمنطقة المعصرة، وحرروا لهما المحضر اللازم وأحالوهما للنيابة.

جاء ذلك بعد تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي بتورط العاطلين فى بيع المواد المخدرة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وألقوا القبض عليهما وبحوزتهما 95 جرام هيروين وحشيش و110 أقراص مخدرة واقتادوهما إلى ديوان قسم الشرطة حيث حرروا لهما المحضر وأحالوهما للنيابة فقررت حبسهما وإحالتهما على محكمة الجنايات.

 

 

 


المعصرة

نيابة حلوان

عقوبة الاتجار فى المخدرات

الهيروين

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