النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى البساتين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة، وذلك لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة البساتين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.