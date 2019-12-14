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المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى المطرية

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:56 م
المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى المطرية الأقراص المخدرة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل "نجار"، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة اتجار وترويج الأقراص المخدرة فى المطرية.

وأسندت النيابة المتهم " سلامة.ع " 35 سنة عامل "نجار" تهمة ترويج واتجار الأقراص المخدرة، على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج الأقراص المخدرة، وبعمل التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، والإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم وبحوزته" 4000 قرص مخدر ترامادول وابترل، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.

 


السجن المشدد

حبس عامل

ترويج المخدرات

الاقراص المخدرة

قسم المطرية

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