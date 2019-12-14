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المشدد 3سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بـ"التنمية الصناعية" اختلس 1.5مليون جنيه

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:45 م
المشدد 3سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بـ"التنمية الصناعية" اختلس 1.5مليون جنيه محكمة - ارشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة المتهم "شهاب الدين. ز"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون و384 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، لاتهامه باختلاس أموال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "شهاب الدين.ز"، أمين خزينة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفته موظفا عموميا، باختلاس أموال فى حيازته بسبب وظيفته مبلغ مليون و384 ألف جنيه،  المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بموجب حوافظ توريد نقدية عليها توقيعه.

 


اختلاس

اختلاس مال عام

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

السجن المشدد

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