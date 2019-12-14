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المئات يتظاهرون فى لندن اعتراضا على فوز جونسون فى الانتخابات العامة

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:17 م
المئات يتظاهرون فى لندن اعتراضا على فوز جونسون فى الانتخابات العامة بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية
أ ش أ

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خرج مئات المحتجين "المناوئين" لحزب المحافظين، الحاكم فى بريطانيا، إلى شوارع العاصمة لندن اليوم السبت، تعبيرا عن اعتراضهم على الفوز الذى حققه رئيس الوزراء بوريس جونسون فى الانتخابات العامة التى جرت أمس الأول الخميس، فيما شهدت تلك المسيرات مواجهات مع الشرطة التى اعتقلت شخصين.
 
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، على موقعها الإلكترونى، أن تواجدا مكثفا للشرطة شوهد بالقرب من النصب التذكارى فى شارع "وايت هول" وسط لندن حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا حوله فيما اندلعت الاشتباكات، وتسببت تلك المسيرات فى عرقلة حركة المرور.
 
يأتى ذلك، فيما يتوجه بوريس جونسون إلى شمال إنجلترا، اليوم، ليلتقى نواب المحافظين المنتخبين حديثًا ، وذلك فى إطار جولة للاحتفال بالنصر، بعد حصوله على ما وصفه ب "التفويض القوي" من خلال تأمين أغلبية 80 مقعدا فى الانتخابات العامة.
 

بريطانيا

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بوريس جونسون

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