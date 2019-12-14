القوى العاملة: تحصيل 8 ملايين جنيه مستحقات مصريين بالرياض

كتب ـ محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشاكل العمالة المصرية التي قدمت شكاوى للمكتب ولها مستحقات لدى أصحاب الأعمال والشركات، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله لهم 1.9 مليون ريال سعودي، أي ما يوازي 8 ملايين و390 ألفا و211 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم الوزارة هيثم سعد الدين: إن الوزير تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي إلي أنه قام بمراجعة واعتماد 586 تأشيرة عمل جديدة، بالإضافة إلى اعتماد 3 آلاف و145 عقد عمل وشهادات استمرارية، فضلا عن توفير 5 فرص عمل بالداخل، وذلك خلال نوفمبر 2019 .

وأضاف أن غازي قام بحل 28 شكوى بالطرق الودية، وتم تحويل 20 شكوى للقضاء بعد نفاد الطرق الودية، ومازالت هناك 9 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 57 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير.

وأشار الدكتور غازي إلى أنه قام بالرد على 878 استفسارًا من خلال المكتب العمالي مباشرة، بجانب 6 زيارات ميدانية، وللمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، ولقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بالرياض.