القوى العاملة: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات شكوى المصريين بإيطاليا

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح فى تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت ما يوازى 41 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى، أشار فيه المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران، إلى أنه استطاع حل 23 شكوى وديا بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالى 32 شكوى تقدموا بها للمكتب، حيث تم تحويل شكوى واحدة للقضاء، ومازالت هناك 8 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك خلال شهر نوفمبر 2019.

كما استطاع توفير 18 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، وعقد 11 لقاءً مع الجالية، وقام بـ 17 زيارة للمصالح الحكومية، و9 زيارات ميدانية للمنشآت التى يعمل بها مصريون للتأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التى تواجههم، والتشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى، والرد على 2000 استفسار للمصريين خلال نفس الشهر.

وعن أهم المشاكل التى تواجه العمالة المصرية بإيطاليا، قال المستشار العمالى إنها تتمثل فى استمرار ظاهرة توقيع المصريين على إيصالات أمانة على بياض لحاجتهم للعمل، ويقوم المكتب بدوره بالتوعية فى أى مناسبة وأى لقاء مع العمالة ويعمل جاهدا على حل مشاكل تلك العمالة.