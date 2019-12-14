سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات شكوى المصريين بإيطاليا

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:36 م
القوى العاملة: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات شكوى المصريين بإيطاليا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح فى تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت ما يوازى 41 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى، أشار فيه المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران، إلى أنه استطاع حل 23 شكوى وديا بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالى 32 شكوى تقدموا بها للمكتب، حيث تم تحويل شكوى واحدة للقضاء، ومازالت هناك 8 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك خلال شهر نوفمبر 2019.

كما استطاع توفير 18 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، وعقد 11 لقاءً مع الجالية، وقام بـ 17 زيارة للمصالح الحكومية، و9 زيارات ميدانية للمنشآت التى يعمل بها مصريون للتأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التى تواجههم، والتشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى، والرد على 2000 استفسار للمصريين خلال نفس الشهر.

وعن أهم المشاكل التى تواجه العمالة المصرية بإيطاليا، قال المستشار العمالى إنها تتمثل فى استمرار ظاهرة توقيع المصريين على إيصالات أمانة على بياض لحاجتهم للعمل، ويقوم المكتب بدوره بالتوعية فى أى مناسبة وأى لقاء مع العمالة ويعمل جاهدا على حل مشاكل تلك العمالة.


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة