القوى العاملة بالوادى الجديد توزع 100 بطانية على العمالة غير المنتظمة

كتب فريق المحافظات

وزعت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، 100 بطانية على العمالة الغير منتظمة كإغاثة عاجلة.

أكد أحمد طليب، مدير عام القوى العاملة بالوادى الجديد، أن جرى توزيع البطاطين بالتعاون بين مديريتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى لحماية العمالة غير المنتظمة بمنحهم عددًا كبيرًا من البطاطين لحمايتهم من برودة الشتاء، وذلك مرحلة أولى على أن يجرى توزيع كميات إضافية من البطاطين على العمالة الغير منتظمة بباقى مراكز المحافظة.

وقال طليب، إن هذا الدعم يأتى تنفيذًا لتعليمات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بتقديم كافة نواحى الدعم والرعاية لهذه العمالة وبالتعاون والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية بالوادى الجديد.



توزيع بطاطين



توزيع بطاطين



توزيع بطاطين