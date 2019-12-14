الزراعة: زيارات بحثية بالمحافظات للتوعية بأمراض تهدد المحاصيل

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية خلال الشهر الماضى للمرور على زراعات النباتات الطبية والعطرية فى محافظة بنى سويف مركز أهناسيا، لرصد الحالة المرضية، والمرور على زراعات بنجر المائدة فى محافظة البحيرة لرصد الحالة المرضية، والمرور على محاصيل الخضر المختلفة، وذلك فى محافظة المنيا مركز أبو قرقاص لرصد الحالة المرضية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لمواجهة الأمراض التى تواجه مختلف المحاصيل.

وأضاف مدير معهد أمراض النبات أنه تم عمل زيارة لمزرعة شركة مصر الوسطى لإنتاج التقاوى والتنمية الزراعية للتعرف على البنية الأساسية والإمكانيات الزراعية لحقول الشركة، بالإضافة إلى المرور على الصوب الزراعية البلاستيكية بالقناطر وزراعات بنجر المائدة فى محافظة البحيرة، لرصد الحالة المرضية والمرور على محاصيل الخضر المختلفة، وذلك فى محافظة المنيا مركز أبو قرقاص لرصد الحالة المرضية.

وأكد مدير معهد أمراض النباتات أنه تم المرور على زراعات بنجر المائدة فى محافظة البحيرة، لرصد الحالة المرضية والمرور على محاصيل الخضر المختلفة، وذلك فى محافظة المنوفية لرصد الحالة المرضية والمرور على زراعات الجوافة بمركز أبو حمص محافظة البحيرة لرصد الحالة المرضية، فضلا عن المرور الدورى على زراعات الموز بالاشتراك مع معهد بحوث البساتين ومعهد بحوث وقاية النبات والإدارة المركزية للبساتين، من خلال مشروع مقاومة مرضى تورد القمة والتبرقش بمشاتل ومزارع الموز بمحافظة البحيرة – النوبارية – الشرقية - الدقهلية – أسيوط – قنا – الأقصر – سوهاج، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تتم مرتين شهريا لكل محافظة بدءا من شهر أبريل حتى شهر سبتمبر.

وفيما يتعلق بالنشاط الإنتاجى أوضح مدير معهد أمراض النباتات أنه تم فحص عدد 464 رسالة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، وفحص عدد 58 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة والاشتراك فى أعمال 15 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية.

وتابع مدير امراض النبات أنه تم فحص عدد 38 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض وشراء عدد 1 كجم عزلات فطرية بقسم بحوث الفطريات وحصر الأمراض، وتقدير إنزيمات من البولى فينول بالمعمل المركزى للتقنيات الحيوية، وشراء عدد 1 كجم ميكروهيزا من قسم بحوث الفطريات وحصر الأمراض، وشراء عدد 75 جراما مادة نامترية من قسم بحوث الفطريات وحصر الأمراض وفحص عدد 13 طرود بهما بذور مختلفة.