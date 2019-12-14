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الرى: ارتفاع منسوب المياه فى مصرف البطس بالفيوم بسبب الأمطار

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:52 م
الرى: ارتفاع منسوب المياه فى مصرف البطس بالفيوم بسبب الأمطار مصرف - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قالت وزارة الموارد المائية والرى، إنه بمتابعة مناسيب المياه بمصرف البطس بالفيوم أمام كوبرى عبد العظيم تبين ارتفاع منسوب المياه بصورة مفاجئة وأيضا فى مصارف القواطع الشرقى والغربى بسبب هطول أمطار غزيرة تم التطهير أمام وخلف كوبرى عبدالعظيم.

 

وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه التنسيق بين كافة اجهزة الوزارة فى مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا وتم تخفيض المناسيب خلف محطة اللاهون والمرور على محطة القاطع الشرقى والقاطع الغربى للاطمئنان على مداومة التشغيل.

 

وأشار البيان إلى أنه تم إصلاح الأعطال بإحدى وحدات محطة القاطع الشرقى وعدد الوحدات المعاملة الآن بها 5 وحدات إحداها ديزل، بالإضافة إلى الوحدة الموجودة بمحطة القاطع الغربى وانخفاض منسوب المياه 15 سم وتم أيضا فتح السد الترابى أمام مفيض مصرف القاطع الشرقى على بحيرة قارون، كما بدأ منسوب المياه فى مصرف البطس فى الاستقرار ثم الانخفاض بمعدل 1 سم كل ساعتين تقريبا وتم التأهب والاستعداد لأى طارئ وتوفير المعدات اللازمة والتنبيه على مهندسى الوزارة بمداومة المتابعة.

 


الرى

الفيوم

مصرف البطس

مناسيب المياه

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