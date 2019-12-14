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الرى: إزالة 154 حالة تعدٍ على النيل منذ أول ديسمبر

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:08 م
الرى: إزالة 154 حالة تعدٍ على النيل منذ أول ديسمبر تعديات على النيل
كتبت ـ أسماء نصار

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قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى، إنه تم تنفيذ إزالة 154 حالة تعدٍ علي مجري نهر النيل خلال ديسمبر الحالى، بمختلف المحافظات النيلية في ظل الموجة الرابعة عشر للإزالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات .
 
 
وشملت الإزالات 13 مخالفة بمحافظة الجيزة و15 بمحافظة القليوبية وحالة بمحافظة المنوفية و5 بمحافظة البحيرة و8 بمحافظة كفر الشيخ و10 بمحافظة المنيا و26 بمحافظة أسيوط و18 بمحافظة سوهاج و(48) بمحافظة قنا و(2) بمحافظة الأقصر و(8) بمحافظة أسوان، ليصبح إجمالي ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 عدد (50 الف و216) حالة تعد على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مباني سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف او الاقفاص السمكية .  
 
 
جدير بالذكر، أن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام  فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
 
 

الرى

النيل

التعديات على النيل

نهر النيل

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