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الرئيس السيسى يعلن انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:52 م
الرئيس السيسى يعلن انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الرئيس السيسى
كتب - محمد شرقاوى

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مساء اليوم السبت ، انطلاق منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، فى نسخته الثالثة ، فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى . 

وانطلق حفل افتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، بأغنية تصف كلماتها كل الانتماءات الحضارية للشخصية المصرية بأعمدتها السبعة، وتصف كلمات الأغنية حضارات مصر العربية والإسلامية والفرعونية والمتوسطية والإفريقية واليونانية الرومانية والقبطية.

وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر خمسة آلاف من شباب العالم.

وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقش حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ،  والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، ونموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

 


منتدى شباب العالم

منتدى شرم الشيخ

منتدى الشباب

مؤتمر الشباب

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