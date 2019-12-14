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شباب العالم يرفعون صور الرئيس السيسى عبر هواتفهم قبيل انطلاق المنتدى

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:55 م
شباب العالم يرفعون صور الرئيس السيسى عبر هواتفهم قبيل انطلاق المنتدى صورة الرئيس على هواتف المشاركين بمنتدى شباب العالم
كتب أيمن رمضان - محمد شرقاوى

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رفع الحاضرون فى منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، هواتفهم صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رافعين علامة النصر.

 

وكان وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ.

 

يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.

 

عبر المشاركون فى منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة والذى أنطلق اليوم بشرم الشيخ، عن فرحتهم وبهجتهم الشديدة، رافعين اعلام بلدانهم والأعلام المصرية، خلال فعاليات المنتدى الافتتاحية.

تحيا مصر
تحيا مصر

 

ورفع المشاركين صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هواتفهم، كما تضمنت الصورة لافتة كتب عليها "تحيا مصر"، وفى قلبها صورة الرئيس السيسى.

وكان وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، ويضم 7 آلاف شاب من مختلف انحاء العالم.

يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.

 

الرئيس السيسى بهواتف المشاركين
الرئيس السيسى بهواتف المشاركين

 

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

 

مصر أم الدنيا
مصر أم الدنيا

 

 

 

 

 


اليابان

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