الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

شرم الشيخ- محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، صباح اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع علي مجمل منشآت فرع الجامعة الواقعة على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، وهى الألســـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.

جدير بالذكر، أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأت عملية إنشاؤها فى يوليو 2017، ومن المقرر أن تنتهى فى مارس 2020، وهى موزعة على 3 فروع فى محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم فى مرحلتها الأولى إجمالى 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة فى مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشرى ومستشفى جامعى بفرع الجامعة الرئيسى بمدينة الطور.