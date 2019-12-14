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الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:00 ص
الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب منتدى شباب العالم - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية استعدادتها لتأمين

منتدى شباب العالم

بمدينة شرم الشيخ، حيث شهدت الشوارع انتشارا شرطيا مكثفا، مع وجود تمركزات أمنية بكافة ربوع مدينة السلام.

وترفع الشرطة شعار "ادخلوها بسلام آمنين" أمام ضيوف مصر من كافة أنحاء العالم، النازحين على شرم الشيخ خلال هذه الأيام للمشاركة فى المنتدى العالمى بدءًا من اليوم السبت.

ويشارك في عمليات التأمين عدد من الضباط والأفراد الذين يتحدثون بعدة لغات مختلفة، فضلاً عن مشاركة عناصر الشرطة النسائية فى عمليات التأمين والتفتيش.

وعززت الشرطة من تواجدها بمطار شرم الشيخ الذى يستقبل الضيوف، مع وجود منظومة أمنية متطورة من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة.

وأصبح منتدى شباب العالم، الذى تنظمه مصر كل عام فى مدينة السلام شرم الشيخ، حدثا دوليا مهما يحظى باهتمام المؤسسات الدولية وكذلك الصحافة العالمية.
 

وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاكرين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلين من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.


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اليوم السابع بلس

الداخلية

الرئيس السيسي

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