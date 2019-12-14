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الخارجية الإسرائيلية تحذر رعاياها من السفر إلى مناطق شمال الهند

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:46 ص
الخارجية الإسرائيلية تحذر رعاياها من السفر إلى مناطق شمال الهند مواجهات الهند
كتب- هاشم الفخرانى

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نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة تحذيرا من السفر الى المناطق في شمال الهند والتي تجتاحها المظاهرات ضد قانون مثير للجدل يستثني المسلمين، حيث علقت في المظاهرات سائحة إسرائيلية.

وفي اعقاب الصدامات بين المتظاهرين ورجال الامن نشرت الوزارة اليوم تحذيرا جاء فيه :"المواطنون الإسرائيليون يجب عليكم الامتناع تماما من الوصول الى ولاية أسام بسبب المظاهرات العنيفة على خلفية قومية والتي تسبب اضطرابات بحركة المرور والطيران، وانقطاع الاتصال والانترنت".

وتابع البيان:"أيضا يجب عليكم التقليص قدر الإمكان مكوثكم قدر الإمكان في باقي ولايات المنطقة الشمالية الشرقية- مانيبور وميغالياه وميزورام وناجلاند وأرنوشيل بارديس، قدر الإمكان بسبب المخاوف من ان المظاهرات يمكن أن تصل الى هذه الولايات، وأيضا بأنه

ويشار الى ان سائحة إسرائيلية (22 عاما) علقت مع سائحة ألمانية هناك وكانت مخاوف على مصيرهن، الا أن القنصل الإسرائيلي في نيودلهي عمل على مساعدتهم بالخروج من المنطقة بسلام.

وخرج الآلاف من المسلمين الهنود اليوم الجمعة في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل، يمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير المسلمين، كما أعلنت السلطات الهندية، الجمعة، أنها حجبت خدمة الإنترنت في جواهاتي كبرى مدن شمال شرق الهند.

 

 


الهند

اسرائيل

تل ابيب

نيودلهى

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