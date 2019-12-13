رئيس وزراء اليابان يؤجل زيارة للهند بسبب احتجاجات

رويترز

قالت وزارة الخارجية الهندية، يوم الجمعة، إن زيارة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى لإجراء محادثات قمة مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، قد تم تأجيلها.

كان من المقرر أن يصل آبى إلى الهند فى 15 ديسمبر لإجراء محادثات مع مودى فى جواهاتي، المدينة الرئيسية فى ولاية آسام الشمالية الشرقية، والتى أضرت بها الاحتجاجات هذا الأسبوع بسبب قانون الجنسية الجديد المثير للانقسام.

وقال رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية فى تغريدة، "قرر الجانبان تأجيل الزيارة إلى موعد مناسب للطرفين فى المستقبل القريب".