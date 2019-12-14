سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: كل مديرية تحدد موعد انطلاق امتحان الترم الأول لصفوف النقل

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:56 ص
التعليم: كل مديرية تحدد موعد انطلاق امتحان الترم الأول لصفوف النقل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل مديرية تعليمية تحدد موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل بالتنسيق مع محافظ الإقليم.
 
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن كل مديرية تعتمد جدول الامتحانات من وكيل الوزارة بعد اعتماد مواعيد بدء ونهاية الاختبارات من المحافظ المختص على أن تحدد المديرية ترتيب المواد فى الجدول مع مراعاة عدم عقد امتحان فى الإجازات الرسمية مثل أعياد الإخوة المسيحيين.
 
وتابعت المصادر، أن المديريات تلتزم بالخريطة الزمنية للعام الدراسى خلال تحديد مواعيد انطلاق الامتحانات والتأكد من انتهاء المدارس من شرح مناهج ومقررات الفصل الدراسي الأول كاملة على أن تأتى الأسئلة من المنهج وتضع اللجان الفنية للامتحانات الأسئلة بعد العودة لكتابة المدرسة.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الترم الأول العام الدراسى الجارى تنطلق بداية الشهر المقبل.

 


التربية والتعليم

امتحانات نصف العام

اخبار التعليم

جدول امتحانات الترم الأول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

900 معلم من المتقدمين بمسابقة العقود المؤقتة يخضعون للاختبار النفسى

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 12:38 م

مدرسة البكالوريا بالشيخ زايد تعلن فتح باب التقديم للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 11:49 ص

6 معلومات عن تعديل جدول أولى وثانية ثانوى بسبب عيد الغطاس

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 07:00 ص

8 معلومات عن خطوات "التعليم" لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 03:02 ص

التعليم تكرم مدرسة كفر الجمال الرسمية بطوخ لحصولها على جائزة المدرسة الدولية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة