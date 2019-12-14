التعليم: كل مديرية تحدد موعد انطلاق امتحان الترم الأول لصفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل مديرية تعليمية تحدد موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل بالتنسيق مع محافظ الإقليم.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن كل مديرية تعتمد جدول الامتحانات من وكيل الوزارة بعد اعتماد مواعيد بدء ونهاية الاختبارات من المحافظ المختص على أن تحدد المديرية ترتيب المواد فى الجدول مع مراعاة عدم عقد امتحان فى الإجازات الرسمية مثل أعياد الإخوة المسيحيين.

وتابعت المصادر، أن المديريات تلتزم بالخريطة الزمنية للعام الدراسى خلال تحديد مواعيد انطلاق الامتحانات والتأكد من انتهاء المدارس من شرح مناهج ومقررات الفصل الدراسي الأول كاملة على أن تأتى الأسئلة من المنهج وتضع اللجان الفنية للامتحانات الأسئلة بعد العودة لكتابة المدرسة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الترم الأول العام الدراسى الجارى تنطلق بداية الشهر المقبل.