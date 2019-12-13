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"التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع شركة خاصة لتطوير المنشآت الرياضية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:00 م
"التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع شركة خاصة لتطوير المنشآت الرياضية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "استادات القابضة"، إحدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع تنمية المنشآت، لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الرياضية التي تمتلكها الوزارة أو تشارك فيها بالمحافظات مع جهات أخرى.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن البروتوكول يهدف إلى رفع كفاءة وتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة بحيث تعود بالنفع على المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحيط بها بشكل منظم، وذلك من خلال أنشطة استثمارية لتحقيق عائد مستدام لهذه المنشآت تساعد في زيادة الخدمات المقدمة من الوزارة إلى المعلمين والطلبة.
 
ولفتت إلى أن هذه الخطوات تأتي انطلاقًا من اهتمام الوزارة بالنشاط الرياضي، بالإضافة إلى السعي إلى توطينها داخل المدارس وجميع المنشآت التابعة للوزارة في إطار خطة طموحة لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد داخل الوزارة.
 

اخبار التعليم

المنشات الرياضية

شركة استادات

التربية والتعليم

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