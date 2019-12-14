الإنتهاء من كافة المناهج الدراسية بمنطقة الأقصر الأزهرية وبحث جاهزية المعاهد لإمتحانات الفصل الدراسي الأول

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اجتماع مع مديرى المراحل التعليمية ورؤساء الأقسام وبحضور وكيلى المنطقة الشرعى والثقافي، وذلك لبحث إنهاء كافة المناهج الدراسية والوقوف على آخر المستجدات وبحث مدى جاهزية المعاهد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2019/2020 وضمان سيرها بالشكل المطلوب.

وأكد الدكتور خليفة إبراهيم خلال الاجتماع، على تشديد المتابعة على إنهاء كافة المناهج الدراسية والتأكد من شرح المعلمين لها، والاستعداد لامتحانات النقل لجميع المراحل دون الاستهانة بأى مرحلة أو صف، وتطبيق الإجراءات كافة التى تطبق فى الشهادة الثانوية.

وأشار رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعات أخرى مع مديرى الإدارات وموجهى العموم وشيوخ المعاهد لبحث أعمال الامتحانات وشرح ما ورد من تعليمات ومنشورات من قطاع المعاهد بشأن امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول للمراحل: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية.

وكانت قد أنهت لجنة المراجعة الخارجية بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء المصري، الزيارة الميدانية وعملية المراجعة الخارجية لمعاهد منطقة الأقصر الأزهرية المستهدفة، وهى "فتيات البياضية الإعدادى الثانوى – فتيات الأقالتة الإعدادى الثانوى – حاجر الاقالته الابتدائى – روضة القرايا"، وذلك للتحقق من مدى استيفاء هذه المعاهد لمعايير الجودة والاعتماد من قبل فريق المراجعة، وأكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أن مهام اللجنة التحقق من كافة المعلومات الواردة فى ملفات التقدم للاعتماد ورؤية المؤسسة ورسالتها واستمارة التقييم الذاتى وتقرير التقييم الذاتى وخطة تحسين المؤسسة ونظم التقويم وضبط الجودة داخل المؤسسة التعليمية ومتابعة ملاحظة الفصول والأنشطة الصفية واللا صفية ومقابلة المعنيين بالأمر "أولياء أمور- أعضاء مجلس الأمناء والمجتمع المحلى" ومن ثمَّ كتابة التقرير الخارجى للحكم على أداء المؤسسة التعليمية استنادًا إلى مدى استيفائها معايير الجودة ومنح الاعتماد.

من ناحية أخرى، أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، أنه من المقرر أن يشارك الفنان على رجب أبو زيد معلم الخط العربى بالمنطقة فى المعرض الفنى الأول للموهوبين والمبتكرين من معلمى وطلاب المعاهد الأزهرية بالعاصمة، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقالت منطقة الأقصر الأزهرية، أنه قد تم الترشيح من قبل المنطقة بقيادة فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ومن الجدير بالذكر أن الفنان رجب قد شارك من قبل فى معارض أبجد ببيت الشعر بالأقصر ومعرض الخط العربى بمكتبة مصر العامة ومهرجان إبداع الدولى للفنون بالقاهرة.

ومن المقرر أن يعقد المعرض فى قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر فى الفترة من 15 وحتى 17 ديسمبر الجاري، ويشمل المعرض جميع المجالات الفنية والوسائل التعليمية والابتكارات والاختراعات واللوحات الفنية والخط العربى للموهوبين من المعلمين والطلاب.

وكانت قد أنهت لجنة المراجعة الخارجية بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء المصري، الزيارة الميدانية وعملية المراجعة الخارجية لمعاهد منطقة الأقصر الأزهرية المستهدفة، وهى "فتيات البياضية الإعدادى الثانوى – فتيات الأقالتة الإعدادى الثانوى – حاجر الاقالته الابتدائى – روضة القرايا"، وذلك للتحقق من مدى استيفاء هذه المعاهد لمعايير الجودة والاعتماد من قبل فريق المراجعة.

وأكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أن مهام اللجنة التحقق من كافة المعلومات الواردة فى ملفات التقدم للاعتماد ورؤية المؤسسة ورسالتها واستمارة التقييم الذاتى وتقرير التقييم الذاتى وخطة تحسين المؤسسة ونظم التقويم وضبط الجودة داخل المؤسسة التعليمية ومتابعة ملاحظة الفصول والأنشطة الصفية واللا صفية ومقابلة المعنيين بالأمر "أولياء أمور- أعضاء مجلس الأمناء والمجتمع المحلى " ومن ثمَّ كتابة التقرير الخارجى للحكم على أداء المؤسسة التعليمية استنادًا إلى مدى استيفائها معايير الجودة ومنح الاعتماد.