صور.. الأقصر تنهى فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الخطابة للإعدادية والثانوية

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت منطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الخطابة للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنين، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

أسفرت النتيجة عن فوز الطالب محمد ياسر محمد، وأنس أحمد أمين عبد العال معهد الأقصر للمرحلة الثانوية، والطالب صالح محمد صالح معهد الحاج صالح بالرضوانية، وياسر شعبان فارس معهد الأقالتة عن المرحلة الإعدادية، ومن المقرر سفرهما إلى القاهرة للتصفية على مستوى الجمهورية.

وقد تشكلت لجنة لامتحان الطلاب مكونة من الشيخ تقى همام موجه اللغة العربية، ويحيى عبد السلام موجه عام، وعبد الجواد الخطيب موجه أول، ومتابعة عبد الجليل محمد مدير إدارة رعاية الطلاب، وإشراف أحمد عبادى الوكيل الثقافى للمنطقة.

وكانت أعلنت منطقة الأقصر الازهرية، أنه يجرى العمل بكل جدية من قبل فريق مكتب الجودة لتكثيف الجهود داخل المعاهد المستهدفة للإعتماد بالجودة لخدمة الطلبة خلال العام الدراسى الحالي، وهى:- (معهد فتيات البياضية الإعدادى الثانوى – معهد فتيات الأقالتة الإعدادى الثانوى – معهد حاجر الاقالته الابتدائية – معهد روضة القرايا)، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وأكد خالد العربى مسئول الدعم بمكتب الجودة بالمنطقة، أنه تم تكثيف زيارات ومتابعات مسئولى الجودة وموجهى وموجهات رياض الأطفال والمراحل المختلفة للمعاهد المرشحة للاعتماد لتحقيق معايير الهيئة القومية، والتأكيد على ضرورة تفعيل الأنشطة فى ضوء المنهج الجديد لتحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم، وذلك إستعداداً للزيارات المرتقبة للجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لمجلس الوزراء المصري، والتى من المقرر حضورها ومتابعتها وتقييمها بتاريخ 24/11/2019م، وكذلك متابعة المعاهد التى تم اعتمادها للمحافظة على ما تم إنجازه.



التصفيات النهائية لمسابقة الخطابة للإعدادي والثانوية



التصفيات النهائية لمسابقة الخطابة للإعدادي والثانوية