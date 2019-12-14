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الإمارات تقدم 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:20 ص
الإمارات تقدم 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ سعود الشامسى نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت دولة الإمارات، عن مساهمتها بمبلغ خمسة ملايين دولار، لصندوق الأمم المتحدة المركزى لمواجهة الطوارئ /CERF/ للعام 2020، وذلك خلال المؤتمر السنوى رفيع المستوى الخاص بالصندوق للإعلان عن التعهدات.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء ذلك فى بيان دولة الإمارات فى المؤتمر، الذى ألقاه سعود الشامسى نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والذى عبر من خلاله عن التزام الإمارات تجاه الصندوق الذى يتميز بسرعته، ومرونته وأبعاده الإنسانية للاستجابة لعمليات الإغاثة والطوارئ مرحبا بمبادرات الصندوق الحكيمة فى منح التمويل الاستباقى لعمليات الإنقاذ قبل حدوث الكوارث المتوقعة.
 
وقال، "رفعت دولة الإمارات من سقف مساهماتها فى السنوات الأخيرة لأن الصندوق يتمتع بتاريخٍ فريدٍ فى خدمة مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية" مشيرا الى ان الصندوق يسمح لنا كدولة مانحة، أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من البلدان وبطريقة سريعة وفعالة وخاضعة للمساءلة، ولولا الصندوق لما استطعنا ذلك.
 
وأكد الشامسى، فى بيانه على أهمية مراعاة صندوق الإغاثة لكافة الفئات العمرية، وتجنبه تهميش المرأة أو ذوى الإعاقة فى عمليات الإغاثة، داعيا إلى تطوير أدوات المساءلة والتدقيق التى تمكن المانحين من مثل دولة الإمارات من التأكد أن المساعدات الإغاثية تصل وبأفضل صورة لمحتاجيها.
 

الامارات

الامم المتحده

صندوق الامم المتحده

سعود الشمسى

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