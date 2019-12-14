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الأوقاف والشباب يطلقان قافلة تعليمية مجانية بمحافظة بورسعيد

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:42 م
الأوقاف والشباب يطلقان قافلة تعليمية مجانية بمحافظة بورسعيد فعالية وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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نظمت وزارات الشباب والرياضة والأوقاف والتربية والتعليم الفنى، قافلة دعوية وتثقيفية لمواجهة الدروس الخصوصية وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر التكفيرى والشائعات المغلوطة بمحافظة بور سعيد واستمرت على مدار يومين، واستفاد منها 2100 طالب وطالبة.

واشتمل الجانب الدينى على ندوة دينية للطلاب بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات تحاور معهم الشيخ محمد جابر صادق أحد شباب علماء الأوقاف عضو بالإدارة العامة للإرشاد الدينى بديوان عام وزارة الأوقاف حول بناء الوعى والدعوة للقيم والأخلاق الحميدة.


كما أدى خطبة الجمعة بمسجد السلام حول أمة اقرأ.. أمة أتقن.. بين علماء الحقيقة وعلماء الفتنة وفضل العلم والعلماء وحماية دور العبادة ومواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات.

 
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وزارة الاوقاف

الشباب والرياضة

التربية والتعليم الفنى

قافلة دعوية

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